Обстановка в Хельсинки в день саммита спокойная, отметили в полиции

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (96)

Полицейский патрулирует площадь в Хельсинки перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, Финляндия

Полицейский патрулирует площадь в Хельсинки перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, Финляндия

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Обстановка в финской столице в день проведения российско-американского саммита спокойная, никаких серьезных случаев нарушения порядка не зафиксировано, сообщает полиция Хельсинки.

В президентском дворце проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Территория, прилегающая к дворцу, оцеплена полицией.

"День саммита проходит как планировалось. Встреча на высшем уровне продолжается с запланированными мерами безопасности. В течение дня никаких серьезных нарушений не было. Протесты также были мирными", — сообщает полиция.

Ожидалось, что в городе в понедельник пройдут 13 разных митингов и шествий.

Журналистам пришлось разуться, чтобы попасть на саммит Путина и Трампа. Меры безопасности беспрецедентные. Полиция Хельсинки отчиталась: пока никаких нарушений не было. pic.twitter.com/pY5VzLULmt — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июля 2018 г.

​