Глава МИД Германии заявил, что Европа больше не может полагаться на США

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа больше не может полностью полагаться на Белый дом и должна выстраивать отношения с США по-новому.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что считает ЕС "соперником", исходя из того, что происходит в торговых отношениях.

"Мы больше не можем безгранично полагаться на Белый дом", — заявил Маас в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По его словам, чтобы сохранить партнерские отношения с США, Европа должна выстраивать их по-новому. Это возможно только при условии "уверенной в себе и независимой Европы", подчеркнул министр. Он добавил, что европейские страны должны сплотиться сильнее, какими бы жесткими ни были вербальные атаки и "абсурдными" заявления президента США в Twitter.

Маас отметил, что высказывания американского президента вновь показывают, что "политическая Атлантика стала шире", с тех пор как Трамп занял пост главы государства.