Украинские силовики обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в понедельник подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевск, повреждены два дома, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"Сегодня в районе 12.30 (совпадает с мск) со стороны ВСУ был открыт огонь по Докучаевску из стрелкового крупнокалиберного оружия. В результате обстрела получили повреждения домостроения по переулку Травневое, 8 — повреждение стены; переулок Травневое, 10 – повреждения кровли и перекрытия", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.