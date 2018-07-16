ТАЛЛИН, 16 июл – РИА Новости. Представителям посольства Российской Федерации в Эстонии удалось встретиться и поговорить с задержанной полицией в Таллинском пассажирском порту россиянкой Хедой Чинхоевой. Об этом Sputnik Эстония рассказал сотрудник диппредставительства, советник-посланник Станислав Макаренко.

Девушку задержали без объяснения причин на основании международного ордера, выданного в ночь с 12 на 13 июля властями Литвы, куда она вместе с приемными родителями прибыла на пароме из Хельсинки. Какое-то время семья проживала в Литве, но затем переехала в Финляндию.

Родители Хеды Чинхоевой рассказали Sputnik Эстония, что из Таллина планировали отправиться дальше в Москву. Они отметили, что весь маршрут заранее был согласован в консульстве Российской Федерации в Хельсинки. Мать и отец не знали, что их дочь объявлена в международный розыск.

В пятницу Харьюский уездный суд назначил Хеде Чинхоевой до десяти суток ареста. За это время из Литвы должны прислать обновительный акт, после чего судебный процесс будет продолжен.

По словам Макаренко, встреча Чинхоевой и приемных родителей должна состояться в среду. Сотрудники посольства России в Эстонии готовы оказать содействие семье задержанной.

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