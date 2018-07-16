В ДНР заявили о 56 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Украинские силовики 56 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"С 9 по 15 июля ВС Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня, применив по территории республики 334 боеприпаса", — сказал представитель ДНР в СЦКК. По его словам, в результате обстрелов повреждено девять зданий.