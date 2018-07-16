В ЛНР заявили об использовании силовиками беспилотников для выявления целей

ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для выявления целей для обстрелов, заявил на брифинге в понедельник начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"В районе населенного пункта Новотошковское отмечено ведение разведывательными подразделениями 53 бригады ВСУ воздушной разведки с использованием БПЛА типа "Лелека-100". Таким образом, командование бригады осуществляет мероприятия в целях выявления объектов огневого поражения", — рассказал Осадчий.

Он уточнил, украинские силовики продолжают проводить разведку с помощью беспилотников несмотря на запрет использования БПЛА у линии боевого соприкосновения,

"Украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты в районе Светлодарска для оценки качества маскировки своих позиций, с целью недопущения вскрытия тяжелого вооружения наблюдателями ОБСЕ", — добавил Осадчий.

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