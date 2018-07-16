Интерпол проводит контртеррористическую операцию в портах Средиземного моря

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Интерпол направил своих офицеров в восемь морских портов Средиземного моря для оказания местным властям помощи в проверке пассажиров и выявлении потенциальных террористов в течение летнего туристического сезона, говорится в заявлении Интерпола.
"В то время как весь мир сосредоточен, по большей части, на охране воздушных и сухопутных границ, потенциальные угрозы безопасности с моря получают меньше внимания", — сказал директор Интерпола по борьбе с терроризмом Патрик Стивенс.
Как уточняется в заявлении, многие террористы, торговцы людьми, оружием и наркотиками для перемещений между Северной Африкой и странами Южной Европы используют морские пути в Средиземном море. При этом "иностранные боевики, возвращающиеся из зон конфликтов", предъявляют похищенные или поддельные паспорта и проездные документы.
По данным Интерпола, за первую неделю проведения операции полицейские уже идентифицировали четырех предполагаемых террористов и обнаружили местоположение одного пропавшего человека.