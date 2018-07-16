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Интерпол проводит контртеррористическую операцию в портах Средиземного моря

(обновлено: 14:59 16.07.2018)
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© AP Photo / InterpolОфицер Интерпола во время работы. Архивное фотоОфицер Интерпола во время работы. Архивное фото
© AP Photo / Interpol

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Интерпол направил своих офицеров в восемь морских портов Средиземного моря для оказания местным властям помощи в проверке пассажиров и выявлении потенциальных террористов в течение летнего туристического сезона, говорится в заявлении Интерпола.

Логотип Интерпола
© AFP 2018 / Roslan Rahman
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Контртеррористическая операция под командованием Интерпола получила кодовое имя "Нептун". В ней принимают участие такие страны, как Алжир, Франция, Италия, Марокко, Испания и Тунис при поддержке Всемирной таможенной Организации и Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

"В то время как весь мир сосредоточен, по большей части, на охране воздушных и сухопутных границ, потенциальные угрозы безопасности с моря получают меньше внимания", — сказал директор Интерпола по борьбе с терроризмом Патрик Стивенс.

Как уточняется в заявлении, многие террористы, торговцы людьми, оружием и наркотиками для перемещений между Северной Африкой и странами Южной Европы используют морские пути в Средиземном море. При этом "иностранные боевики, возвращающиеся из зон конфликтов", предъявляют похищенные или поддельные паспорта и проездные документы.

Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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"Ключевым элементом" операции "Нептун" стал доступ на местах к базе данных Интерпола, содержащей информацию об украденных проездных документах (SLTD), по которой офицеры проверяют личные данные пассажиров и их паспортную информацию.

По данным Интерпола, за первую неделю проведения операции полицейские уже идентифицировали четырех предполагаемых террористов и обнаружили местоположение одного пропавшего человека.

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