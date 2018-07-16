Британия и ЕС будут обсуждать в Брюсселе вопрос об ирландской границе

ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости, Мария Табак. Основными пунктами повестки очередного раунда переговоров Великобритании и ЕС в Брюсселе в понедельник станут вопрос о североирландской границе и отношения после Brexit, остальные дни стороны будут обсуждать другие вопросы, касающиеся соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Как сообщили РИА Новости в министерстве по делам Brexit, переговоры продлятся четыре дня. В четверг состоится встреча руководителей делегаций.

На прошлой неделе правительство Великобритании опубликовало так называемую "белую книгу" — доклад с предложениями по будущим отношениям Великобритании и ЕС. Британский премьер Тереза Мэй считает, что Соединенное Королевство и ЕС обязаны найти уникальные решения для сохранения максимально свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода из ЕС. При этом Мэй добавила, что вариант, при котором Северная Ирландия останется в составе ЕС, также неприемлем, поскольку появление реальной морской границы нарушит целостность единого рынка Соединенного Королевства.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.