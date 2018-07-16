Франция выслала в Алжир "наставника" террористов, напавших на Charlie Hebdo

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Власти Франции лишили гражданства и выслали из страны радикального исламиста Джамеля Бегаля, считающегося вдохновителем террористов, напавших на редакцию журнала Charlie Hebdo в 2015 году, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на информированные источники.

Бегаль был отправлен на границу с Алжиром в понедельник утром сразу после освобождения из тюрьмы рядом с городом Ренн на северо-западе Франции.

В первый раз Бегаль был осужден в 2005 году после признания в подготовке теракта против посольства США по распоряжению одного из подручных Усамы бен Ладена. Экстремист отбывал приговор в тюрьме "Флери-Мерожи", где свел знакомство с Шерифом Куаши и Амеди Кулибали, которые считали его своим "наставником".

В 2009 году Бегаль вышел из тюрьмы, но вскоре снова оказался за решеткой по обвинению в подготовке побега боевика из "Вооруженной исламской группы*" (ВИГ), стремящейся свергнуть светский режим в Алжире.

Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток подозреваемые — братья Шериф и Саид Куаши — были ликвидированы во время штурма силами спецназа.

Десятого января знакомый братьев Куаши Амеди Кулибали, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Он также был уничтожен спецназовцами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.