В Белоруссии задержали директора стеклозавода за взятку

МИНСК, 16 июл — РИА Новости. Директор белорусского стеклозавода "Неман" и начальник одного из управлений предприятия задержаны с поличным при получении взяток, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.

"Сотрудниками девятого управления (по Гродненской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси с поличным задержаны директор ОАО "Стеклозавод "Неман", а также начальник одного из управлений предприятия", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пресс-службы МВД, должностные лица получили взятки от бизнесмена в размере 2,4 тысячи и 1,2 тысячи долларов соответственно. Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору, добавили в министерстве.

"По имеющейся информации, задержанные получали взятки на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции", — заявили в ведомстве.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц стеклозавода и бизнесмена.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что прощения за коррупционные преступления в стране не будет никому. Он отметил, что лучше быть "на свободе нищим, чем богатым в тюрьме". Во время последнего назначения ряда чиновников глава государства потребовал от должностных лиц принципиальности и честности, а также предостерег от взяток.