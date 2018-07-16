"Бизнес мафий": МВД Италии критикует миграцию из Африки

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал незаконную миграцию из Африки в страны ЕС бизнесом мафий на двух континентах.
По его словам, вокруг незаконной миграции возник "странный" бизнес. "Это бизнес мафий на двух континентах", — заявил Сальвини.
Он отметил, что не боится нажить врагов своей политикой по отношению к мигрантам. "Боялся бы — не сидел бы тут, не приехал бы в Россию", — сказал Сальвини, который в понедельник встретился в Москве с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым и другими российскими коллегами, с которыми обсудил борьбу с терроризмом и проблему миграции.