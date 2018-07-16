Под Астаной во время стирки ковра утонула мать с двумя детьми

АЛМА-АТА, 16 июл – РИА Новости. Женщина и две ее дочери утонули в канале "Есиль-Нура" в пригороде столицы Казахстана во время стирки ковра, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его информации, несчастный случай произошел в минувшие выходные в жилом массиве "Пригородный" на окраине Астаны.

"Женщина 1975 года рождения и две ее дочери 2006 и 2007 годов рождения занимались стиркой ковра, по неосторожности упали в воду и утонули. Их тела были извлечены из водоема спасателями", — рассказал представитель КЧС.

При этом он подчеркнул, что место, где произошел несчастный случай, не предназначено для стирки ковров, купания и нахождения там людей.

Ранее сообщалось, что в конце июня в этом же жилом массиве во время купания в канале утонули четверо детей в возрасте от 9 до 12 лет.