Отношения с Россией испорчены глупостью США, заявил Трамп

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что отношения США и России никогда не были хуже из-за "многолетней глупости" с американской стороны. Еще одной причиной ухудшения отношений он назвал "охоту на ведьм".

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

​Общение двух лидеров

В понедельник пройдет встреча Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Планируется, что президенты обсудят перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Мероприятие в Хельсинки станет первой полноформатной встречей лидеров двух стран без привязки к саммитам.

Критика, охоты на ведьм и хакерские атаки

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Путиным, хотя какие бы прекрасные итоги ни были достигнуты, оппоненты будут его критиковать. По словам американского лидера, даже если ему "сдадут" Москву, все равно найдутся недовольные.

"Я вернусь и встречу критику, что этого было недостаточно, что я должен был получить ещё и Санкт-Петербург в дополнение!" — отметил Трамп.

Он добавил, что "значительная часть средств массовой информации США на самом деле являются врагами народа".

При этом в интервью телеканалу CNBC президент заявил, что по-прежнему надеется на то, что подружится с Россией, хотя этого может и не произойти из-за "охоты на ведьм", развязанной его оппонентами.

Однако Трамп подчеркнул, что у него нет "высоких ожиданий" от предстоящей встречи, но на вопрос о ее целях ответил, что она "многообещающая" и что нет "ничего плохого" в дискуссии двух мировых лидеров.

Также в интервью каналу CBS он признался, что не собирался говорить с Путиным экстрадиции 12 россиян, якобы причастных к хакерским атакам во время выборов в 2016 году в США, но все же сделает это.

Американский лидер подчеркнул, что инцидент произошел во времена администрации Барака Обамы, и раскритиковал то, как Демократическая партия защищает свои данные.

"Думаю, демократам должно быть стыдно за то, что они позволили себя взломать. У них была плохая защита, и их можно было взломать", — сказал Трамп.