Глава МВД Италии обсудил с российскими коллегами борьбу с терроризмом

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини встретился в Москве с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым и другими российскими коллегами, с которыми обсудил борьбу с терроризмом и проблему миграции.

"Мы обсудили нелегальную миграцию. Мы попросили у российских коллег поддержку в размещении наших миссий в Северной Африке — в Ливии, Египте, Тунисе", — сказал Сальвини на пресс-конференции в Москве.

По его словам, также на встрече обсуждалась борьба с наркотрафиком и нелегальным оборотом оружия.

Итальянский министр подчеркнул важность обмена опытом и проведения совместных мероприятий.