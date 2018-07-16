В Баку назвали беспорядки в Гяндже терактом

БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Председатель Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил, что события в Гяндже, где произошло вооруженное нападение и были убитые двое офицеров полиции, являются терактом, который совершили "скрывавшиеся под религиозной завесой радикальные группы".

Ранее МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в городе Гянджа, около 40 человек были задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

"В связи с терактом, совершенным в Гяндже, продолжается следствие. События в Гяндже – теракт, а совершившие его — скрывавшиеся под религиозной завесой радикальные группы", — сказал Гурбанов журналистам.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте событий.

Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.