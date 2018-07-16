В Ужгороде сгорел автомобиль офицера пограничной службы

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Автомобиль офицера государственной пограничной службы Украины сгорел в Ужгороде, сообщила в понедельник пресс-служба пограничного ведомства.
В документе подчеркивается, что правоохранители "неоднократно пресекали попытки перемещения контрабандных товаров и незаконных мигрантов, а это явно не нравится дельцам". При этом в ведомстве отметили, что попытки запугать пограничников — не редкость и нарушители все чаще прибегают к угрозам, уничтожению или повреждению личного имущества должностных лиц госпогранслужбы.
На месте происшествия ведется следствие.