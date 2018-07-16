Могерини заявила о прогрессе по "Восточному партнерству"

БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. ЕС констатирует прогресс в работе со всеми шестью странами-участницами "Восточного партнерства", намерен оказывать дальнейшую поддержку, в октябре намечены переговоры на министерском уровне, сообщила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Со всеми шестью странами "Восточного партнерства" мы продвинулись вперед. Каждый по-своему, но я бы сказала, что прогресс есть, и работа, которую мы с ними делаем, чрезвычайно важна не только для них, но и для нас", — сообщила Могерини в понедельник журналистам.

"Мы подготовим нашу встречу на министерском уровне с нашими восточными партнерами, которая у нас будет в октябре, так что у нас будет дискуссия о нашей поддержке партнеров, которые для нас являются чрезвычайно важными, ключевыми друзьями", — отметила она перед началом заседания совета по иностранным делам ЕС.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.