В ДНР отреагировали на заявление Киева об обстреле украинских пограничников

ДОНЕЦК/КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила об обстреле утром в понедельник смены украинских пограничников вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донбассе, в ДНР назвали это заявление провокацией.

"Сегодня утром, около 6.00, во время доставки смены пограничных нарядов Краматорского отряда в так называемый "Нулевой" блокпост в направлении КПВВ "Майорское" со стороны временно неподконтрольной территории Украины начался обстрел из стрелкового оружия. В результате одна из пуль попала в лобовое стекло автомобиля. Однако стекло выдержало, пограничники из состава операции объединённых сил не пострадали", — написал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook в понедельник.

Заявление Киева об обстреле — провокация Киева перед встречей президентов России и США, заявил РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Это ничто иное, как очередная провокация с целью обвинить нас в нарушении минских соглашений. Мы перед этим заявляли о подготовке противником вооруженных провокаций в преддверии встречи президентов России и США. Подчеркиваю, ДНР строго соблюдают договоренности о перемирии и не поддаются на провокации", — отметил представитель командования ДНР.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

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