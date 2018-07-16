ДОНЕЦК/КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила об обстреле утром в понедельник смены украинских пограничников вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донбассе, в ДНР назвали это заявление провокацией.
Заявление Киева об обстреле — провокация Киева перед встречей президентов России и США, заявил РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Это ничто иное, как очередная провокация с целью обвинить нас в нарушении минских соглашений. Мы перед этим заявляли о подготовке противником вооруженных провокаций в преддверии встречи президентов России и США. Подчеркиваю, ДНР строго соблюдают договоренности о перемирии и не поддаются на провокации", — отметил представитель командования ДНР.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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