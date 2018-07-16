Sputnik вошел в состав Российско-Иранского комитета по сотрудничеству в СМИ

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Делегация российских СМИ во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным приняла участие в первом заседании Российско-Иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере.

Представители агентства Sputnik поделились с коллегами опытом вещания на персидском языке и рассказали о возможных направлениях для расширения взаимодействия с иранскими СМИ.

По словам Алексея Волина, первое заседание комитета стало историческим событием, позволившым определить основные сферы для развития информационного сотрудничества.

"Среди них — производство контента, современные способы доставки произведенного контента до потребителя, включая цифровое телевидение, ОТТ-платформы и мобильные приложения, а также образование и повышение квалификации журналистов, распространение основ медиаграмотности и общие принципы подготовки студентов для медиаиндустрии", — отметил глава российской делегации.

На заседаниях комитета радио Sputnik также подписало соглашение о сотрудничестве с информагентством ISNA. Документ позволит обеим сторонам обмениваться контентом на нескольких языках, включая английский и арабский.

Помимо Sputnik в мероприятии приняли участие RT, "ВГТРК", "Первый канал", ТАСС, "Комсомольская правда", "Российская газета", с иранской стороны — Tehran Times, информационные агентства IRNA, ISNA, медиагруппа Jahan Eghtesad и др.

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