ЕС и Китай подтвердили приверженность полному выполнению сделки с Ираном

Выход США из ядерной сделки по Ирану (470)

БРЮССЕЛЬ, 16 июл — РИА Новости. ЕС и Китай подтвердили приверженность полному выполнению иранского ядерного соглашения, говорится в согласованном по итогам переговоров в Пекине совместном заявлении.

"ЕС и КНР подтверждают свою приверженность дальнейшему, полному и эффективному осуществлению СВПД", — говорится в документе.

Стороны также считают Совместный всеобъемлющий план действий "ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения и значительным дипломатическим достижением", "приветствовали тот факт, что МАГАТЭ вновь подтвердило неизменную приверженность Ирана своим обязательствам в ядерной области".