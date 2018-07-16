Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Докучаевске поврежден один дом.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 36 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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