Туск: КНР и ЕС поддерживают мирное урегулирование ядерной проблемы Кореи

ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости. Евросоюз и Китай по итогам 20-го саммита ЕС-КНР в Пекине выступили в поддержку полной денуклеаризации Корейского полуострова и мирного урегулирования ядерной проблемы КНДР, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Мы обсудили сотрудничество по международным делам и в сфере безопасности. Мы вновь выступили в поддержку мирному урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова дипломатическим путем", — заявил Туск на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

Он подчеркнул, что стороны также выступили в поддержку "полной денуклеаризации Корейского полуострова".