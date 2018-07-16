Песков: визит Болтона в Москву позволил сверить часы по повестке дня

Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Кремле. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Кремле. Архивное фото

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву позволил сверить часы по всему перечню вопросов повестки дня во время подготовки саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это был очень важный визит в ходе подготовки саммита. Он позволил сверить часы по всему перечню вопросов, которые на повестке дня наших двусторонних отношений, еще раз определиться, где возможны совпадения в подходах, где они невозможны вообще, где они невозможны сейчас, но стоит их поискать. Поэтому это были очень важные контакты", — сказал Песков в интервью RT.

Он подчеркнул, что в Хельсинки параллельно встрече президентов министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео тоже проведут переговоры, "это будет важный элемент саммита".