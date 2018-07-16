Песков: Россия не использует отношения с одними странами против других

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия никогда не стремилась обращать свои установившиеся отношения с одними странами против других, об этом не может идти речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никогда не стремилась обращать своё взаимодействие или свои отношения с одними странами против третьих стран. Об этом не может быть и речи, поэтому подобные опасения весьма странные, в том числе и потому что, наверное, именно Россия и Соединенные Штаты Америки несут огромную ответственность за поддержание стратегической стабильности и безопасности в мире, именно наши две страны", — сказал Песков в интервью RT в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки.

"И поэтому теоретически и здравый смысл диктует, чтобы страны мира и европейцы особенно были заинтересованы в нормализации отношений между страной и Вашингтоном", — добавил он.

Песков напомнил, что саммиту в Хельсинки предшествовал саммит НАТО.

"Конечно, в этом плане все контакты тщательно отслеживаются и анализируется информация, которая поступает об этих контактов. А что сравнивать? У Путина своя международная активность — у Трампа своя международная активность. Две ведущие страны мира, конечно же, они не могут жить в своих границах", — добавил он.

На вопрос о том, почему союзники США обеспокоены предстоящим саммитом двух лидеров, пресс-секретарь ответил: "Это, наверное, их головная боль, что называется, а не наша, почему они обеспокоены".