Песков: Россия озадачена многими аспектами идущих в США расследований

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия с недоумением относится ко многим аспектам идущих в США расследований, где упоминается Москва, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте все же не забывать, что Дональд Трамп весьма популярный президент в США, и многие весьма позитивно в США оценивают результаты его работы на посту президента. Все, что происходит, все вот эти расследования и так далее – это скорее внутреннее дело США. Мы ко многим аспектам этих расследований в той части, которая касается нас и нашей страны, с недоумением относимся, но давайте это оставим за скобками",- сказал Песков в интервью телеканалу RT.