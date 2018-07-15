День победы народа Турции над мятежом отмечают и в Москве, заявил Эрдоган

АНКАРА, 15 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что провал попытки госпереворота в стране 15-16 июля 2016 года является победой турецкого народа и всех угнетенных в мире, эту дату отмечают и в Москве.
"Мы никогда не забудем и не позволим забыть день 15 июля, это историческая дата в истории нашей страны. Это олицетворение возрождения нации, ее сопротивления атаке против нее. Это победа всей нашей нации, победа всех угнетенных мира. Представляете, и в Москве этот день тоже отмечают", — заявил Эрдоган, выступая на многотысячном митинге в Стамбуле в связи со второй годовщиной провала попытки переворота.
Он отметил, что борьба с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которую Анкара обвиняет в причастности к мятежу, будет продолжаться до тех пор, пока последний ее член "не заплатит по счетам". По словам Эрдогана, переход страны на президентскую форму правления после его инаугурации 9 июля усилит Турцию.
Мероприятия в связи со второй годовщиной победой над путчистами прошли в воскресенье по всей Турции. Ранее день 15 июля был объявлен в Турции национальным праздником – днем демократии и народного единства.
В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.