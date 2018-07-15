Талибы* хотят вести переговоры с США, отметил российский дипломат

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Движение "Талибан"* хочет сначала провести переговоры отдельно с США о выводе войск из Афганистана, а затем уже договориться с правительством страны, заявил в интервью газете "Коммерсант" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Главная проблема в том, что талибы рассматривают нынешнее правительство Афганистана как марионеточное, поставленное американцами, и поэтому незаконное. Вести с ним они переговоры не хотят, а хотят отдельно договариваться с американцами", — заявил Кабулов.
Комментируя обвинения в адрес Москвы в поставках оружия талибам*, Кабулов подчеркнул, что они много раз опровергались. "Подобные измышления — это попытка списать на кого-то собственные промахи и ошибки. Это не помогает делу", — отметил дипломат.
* Террористическая организация, запрещенная в России.