Талибы* хотят вести переговоры с США, отметил российский дипломат

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Движение "Талибан"* хочет сначала провести переговоры отдельно с США о выводе войск из Афганистана, а затем уже договориться с правительством страны, заявил в интервью газете "Коммерсант" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, талибы сначала хотят договориться с США о графике вывода их и других иностранных войск из Афганистана, после чего уже будут готовы вести переговоры о будущем страны уже с афганскими властями. Кабулов разъяснил, что Москва взаимодействует с правительством Афганистана и с талибами*, подталкивая обе стороны к началу переговоров.

"Главная проблема в том, что талибы рассматривают нынешнее правительство Афганистана как марионеточное, поставленное американцами, и поэтому незаконное. Вести с ним они переговоры не хотят, а хотят отдельно договариваться с американцами", — заявил Кабулов.

Дипломат напомнил, что до конца лета планируется очередная встреча в "московском" формате. "Мы хотим, чтобы она стала началом реальных положительных подвижек. А они будут только тогда, когда талибы начнут разговаривать с афганским правительством или более широким спектром афганского истеблишмента", — заявил Кабулов. Он отметил, что Москва рассчитывает на участие талибов* во встрече.

Комментируя обвинения в адрес Москвы в поставках оружия талибам*, Кабулов подчеркнул, что они много раз опровергались. "Подобные измышления — это попытка списать на кого-то собственные промахи и ошибки. Это не помогает делу", — отметил дипломат.

* Террористическая организация, запрещенная в России.