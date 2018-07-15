Афганцы доверяют талибам* больше, чем властям, заявил российский дипломат

МОСКВА, 15 июл — РИА Новостию. Движение "Талибан"* контролирует более половины территории страны, население доверяет их органам власти больше, чем официальным, заявил в интервью газете "Коммерсант" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, официальный Кабул подразумевает интеграцию талибов при разговорах об урегулировании ситуации в стране.

"На практике же талибы* очень даже интегрированы в военно-политическую жизнь Афганистана, они контролируют уже более половины территории страны", — заявил дипломат. По его словам, созданной талибами* структуре параллельного государства местное население доверяет больше, чем официальным органам власти, в том числе судебным.

"Они присутствуют уже в большинстве провинций и даже при наличии официальной местной администрации зачастую являются ключевой силой", — заявил Кабулов.

Дипломат отметил, что талибы демонстрируют силу, захватывая уезды и удерживая их.

* Террористическая организация, запрещенная в России.