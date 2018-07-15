РПА отказалась участвовать в выборах мэра Еревана

ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) отказалась выдвигать кандидата на пост мэра Еревана и участвовать в голосовании, назначенном на 16 июля, говорится в заявлении фракции.

Так как без голосов РПА мэр столицы избран не будет, по закону это приведет к роспуску городского совета.

Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля. Ранее в армянской столице проходили акции протеста с требованием его отставки. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернет был выложен фильм о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна. Выборы нового градоначальника состоятся 16 июля на внеочередном заседании совета старейшин. Если членам горсовета не удастся избрать мэра, то он будет распущен.

"Учитывая сложившиеся в стране новые реалии, фракция РПА в Совете старейшин Еревана не выдвинет кандидата на выборах мэра 16 июля и не примет участие в соответствующем заседании совета. Глубоко уверены в том, что в создавшейся ситуации для обеспечения дальнейшего нормального и последовательного развития нового мэра и членов совета старейшин должны избрать жители столицы", — отмечается в распространенном в воскресенье заявлении фракции РПА.

Ранее от отказе участвовать в голосовании в Совете старейшин (горсовете) столицы заявила возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном фракция "Елк" (Исход).

В совет старейшин Еревана, состоящий из 65 человек, входят три фракции. Бывшей правящей Республиканской партии Армении принадлежат 46 мандатов горсовета, фракциям "Елк" и "Еркир цирани" (Страна абрикоса) — соответственно 14 и три мандата. Ранее в оппозиционную фракцию "Еркир цирани" входили пять депутатов, однако позднее двое из них покинули фракцию. Лидер "Еркир цирани" Заруи Постанджян пока единственный официально заявленный кандидат на выборах мэра.

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