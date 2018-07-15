Британский министр ушел в отставку из-за секс-скандала

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британский министр по делам малого бизнеса Эндрю Гриффитс подал в отставку после того, как его переписка сексуального характера попала в СМИ. Об этом сообщает SkyNews.

В распоряжении британского таблоида The Mirror оказалось около двух тысяч сообщений, которые министр отправлял двум знакомым женщинам. Гриффитс предлагал им деньги в обмен на откровенные фотографии и видео, а также настаивал на встречах.

Министр решил покинуть пост еще до публикации The Mirror.

В заявлении для СМИ Гриффитс сообщил, что ему "глубоко стыдно за свое поведение, которое причинило невыразимые страдания" его жене и семье. Он также извинился перед премьер-министром страны Терезой Мэй и правительством.

Гриффитс признал, что ему необходима профессиональная помощь, чтобы подобное больше не повторилось.

Это не первая отставка в британском правительстве на почве обвинений в сексуальных домогательствах. Так, в начале ноября министр обороны Майкл Фэллон покинул пост из-за скандала, произошедшего 15 лет назад.

Кроме того, в истории с домогательствами оказался замешан глава канцелярии британского кабинета министров и заместитель премьера Дэмиан Грин. Журналистка Кейт Молтби рассказала, что высокопоставленный чиновник к ней приставал. Комиссар лондонской полиции Боб Квик, в свою очередь, обвинил Грина в хранении порнографии на рабочем компьютере.