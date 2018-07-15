Источник сообщил о задержании 18 радикалов в Азербайджане

БАКУ, 15 июл —РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали 18 членов радикальной и религиозной оппозиции в городе Сумгаит, планировавших беспорядки и противостояния в стране, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в городе Гянджа, около 40 человек были задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

"Правоохранители Азербайджана задержали 18 членов радикальной и религиозной оппозиции в городе Сумгаит, планировавших беспорядки и противостояния, желающие повторения событий в Гяндже, нарушить общественно-политическую стабильность. В настоящее время операция продолжается", — сообщил источник.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте событий.

Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.