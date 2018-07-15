Советник Трампа рассказал о подготовке к встрече президентов России и США

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости, Екатерина Соболь. Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил журналистам, что подготовка к саммиту лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина идёт отлично.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

"Отлично, спасибо", — ответил Болтон на вопрос журналистов о ходе подготовки к саммиту, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Журналисты отмечают, что им не удалось задать вопрос самому президенту США, который направился в Хельсинки с принадлежащего ему гольф-курорта Trump Turnberry на западном побережье Шотландии. Вылет самолёта Трампа был запланирован из аэропорта Глазго Прествик.