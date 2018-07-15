Израильская армия мобилизует резервистов, опасаясь обстрелов из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл — РИА Новости. Израильская армия проводит мобилизацию резервистов для нужд сил противовоздушной обороны и наращивает присутствие средств ПВО в густонаселенном центре страны и ее южных районах, граничащих с сектором Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Несмотря на относительное затишье, установившееся после субботнего обмена ударами с палестинскими боевиками, военные и политики не исключают новых раундов конфронтации с массированными ракетными обстрелами населенных пунктов Израиля.

"На основании оценки оперативной ситуации армия усилила батареи ПВО "Железный купол" в районе Гуш-Дан, в центре Израиля, а также на юге страны. Помимо этого проведен призыв ограниченного числа военнослужащих-резервистов для усиления войск противовоздушной обороны", — сказано в пресс-релизе.

Усиление ПВО последовало за событиями субботы, когда палестинские боевики выпустили порядка 200 ракет и мин по югу Израиля, а израильская авиация разбомбила десятки целей на территории анклава. Военные действия продолжались почти сутки и в основном прекратились после заявления палестинских группировок о согласовании перемирия при посредничестве Египта.

Тем не менее в воскресенье израильские военные несколько раз открывали огонь по палестинцам, запускавшим через границу воздушные шары с горючими веществами.