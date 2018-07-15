В ЛНР сообщили об отказе украинских силовиков использовать миномет "Молот"

ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики массово отказываются использовать миномет украинского производства "Молот", сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Миномет М120-15 "Молот" калибра 120 миллиметров был разработан концерном "Укроборонпром" на основе советского миномета 2Б11. В 2016 году он поступил на вооружение украинской армии. С 2016 года произошло три случая взрыва миномета "Молот", во время которых в общей сложности семь человек погибли, восемнадцать получили ранения.

"Военнослужащие ВСУ массово отказываются использовать так называемую передовую разработку "Укроборонпрома" — миномет "Молот". В своем рапорте заместитель командира 92 мотопехотной бригады по вооружению указал, что сам миномет — очень плохая копия советского миномета 2С12 "Сани", и что новые минометы, поступившие на вооружение бригады, имеют заводские дефекты и следы коррозии", — заявил Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что по имеющейся информации, при проведении учебных стрельб ВС Украины, в которых участвовало 12 "Молотов", 2 из них после первого выстрела вышли из строя: у одного отвалился механизм горизонтирования, у другого крепление ствола.