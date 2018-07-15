ЛНР обвинила батальон "Волынь" в провокации с обстрелом позиций ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (128)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что бойцы первого мотопехотного батальона "Волынь" украинской армии открыли огонь по позициям украинских силовиков 14-й бригады ВС Украины.

Четырнадцатая бригада ВСУ расположена на позициях в районе населенного пункта Золотое-4 в Донбассе.

"С целью обвинения Народной милиции в обстрелах жителей подконтрольных ВС Украины населенных пунктов украинские силовики, из батальона "Волынь" минувшей ночью обстреляли позиции 14-й бригады в районе Золотого-4", — сказал Марочко журналистам. Представитель оборонного ведомства республики призвал международные наблюдательные организации пресечь "подобные провокационные действия украинских силовиков, которые могут повлечь гибель мирных граждан".

Комментарием представителей украинских силовиков РИА Новости не располагает.