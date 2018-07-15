В марше протеста в Хельсинки участвуют около 1,5 тысячи человек

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл — РИА Новости. Около 1,5 тысяч человек участвуют в воскресенье в марше протеста в центре финской столице накануне саммита США и РФ, сообщила полиция в Twitter.

HelsinkiCalling demonstration is on the move. Some 1 500 demonstrators have started to move from Kaisaniemi Park towards the Senate Square in Helsinki — some traffic impacts to be expected. #Helsinki #demonstration pic.twitter.com/943Wha6ibS — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 15 июля 2018 г.

Как передает корреспондент РИА Новости, в полдень демонстранты, требующие от президентов РФ и США уделять больше внимания соблюдению прав человека, собрались в парке около вокзала Хельсинки. Отсюда они начали марш по улицам города.

"В мероприятии принимают участие около 1,5 тысячи человек", — сообщила полиция Хельсинки.

Демонстранты скандируют лозунги на английском языке в поддержку прав человека.

В шествии принимает участие один из самых известных финнов, создатель компьютерной игры — Angry Birds, инициатор строительства подводного тоннеля в Таллин, миллионер Питер Вестербака.

"Я здесь, потому что это очень важный вопрос. Хельсинки известен своим уважением к правам человека. Здесь есть вера в права человека. Это действительно важно. Мы можем гордиться тем, что мы самые счастливые люди в мире. Не только по своему мнению, но и по мнению ООН", — сказал Вестербака журналистам, отметив среди прочего, что он не согласен с политикой президента США Дональда Трампа, приведя в пример ситуацию с разделением семей беженцев на границе США.

Как передает корреспондент РИА Новости, к колонне также примкнули противники Дональда Трампа — они требуют "вернуть Обаму" и "сделать Америку гуманной опять". В шествии также участвуют члены украинской, сирийской и чеченской диаспор Хельсинки, сторонники ЛГБТ с радужными флагами.