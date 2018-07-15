В Азербайджане арестовали более 20 подозреваемых в беспорядках

БАКУ, 15 июл – РИА Новости. Двадцать два человека арестованы за беспорядки в городе Гянджа на западе Азербайджана, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города и были убиты двое полицейских, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны.

Полиция Азербайджана пресекла несанкционированный митинг в Гяндже, около 40 человек задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Ранее источник сообщал об аресте трех человек, подозреваемых в участии в беспорядках.

"За совершение преступлений 10 июля 2017 года в Гяндже были арестованы более семи человек, в том числе Ибрагимов Самир Рамиз оглу, который числился в розыске. Всего за преступления во время событий 10 июля были арестованы 22 человека. Один человек был задержан сегодня при попытке пересечь азербайджано-грузинскую границу в Газахском районе. В то же время 3 июля было арестовано 13 человек, а восемь человек были объявлены в розыск в связи с покушением на жизнь главы исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева" – заявил агентству источник.

По его словам, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в преступлении 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте. Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев. МВД сообщало, что в рамках дела арестованы 12 человек.