В Баку заявили о предотвращении вылазки диверсионной группы ВС Армении

БАКУ/ЕРЕВАН, 15 июл — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье о предотвращении вылазки диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе и пленении армянского военнослужащего; в Ереване заявляют, что указанный житель Армении не служит и никогда не служил в ВС страны.

"Сегодня в утренние часы диверсионно-разведывательная группа ВС Армении пыталась осуществить вылазку на границе, в направлении Газахского района. Вылазка предотвращена, противник был вынужден отступить, неся потери. Взят в плен армянский военнослужащий, член диверсионной группы", — сообщила пресс-служба военного ведомства.

По данным МО Азербайджана, плененный военнослужащий — Карен Казарян 1984 года рождения. "ВС Азербайджана не понесли потерь", — уточнило ведомство.

Минобороны Армении официально заявляет, что житель села Бердаван Тавушской области Карен Казарян 1984 года рождения никогда не служил и не служит в ВС Армении, написал пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

По его словам, тем не менее, министр обороны страны Давид Тоноян, являясь председателем межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших, обратился в ереванский офис МККК с тем, чтобы организовать возвращение гражданина страны на родину, и попросил МККК проинформировать о проблемах со здоровьем Казаряна.