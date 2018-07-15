Медиацентр саммита Трамп-Путин в Хельсинки начал свою работу

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл — РИА Новости. Медиацентр для журналистов, приехавших освещать саммит США и России, начал свою работу в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

Медиацентр открылся в конгресс-центре "Финляндия-Тало" в финской столице. Здесь организованы рабочие места для журналистов, столовая, где уже сейчас можно позавтракать бутербродами и кофе, а также экран, на который в воскресенье будет транслироваться финал ЧМ по футболу, а в понедельник — брифинги с переговоров. Сами переговоры пройдут в 3 километрах от медиацентра, в президентском дворце на берегу Балтики.

Ранее организаторы сообщили, что на саммит аккредитовались почти 1500 журналистов из 61 страны, в том числе 200 из России. Сейчас они получают пресс-карты.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.