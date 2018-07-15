Киевлян встревожили непонятные знаки в подъездах

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Жители Киева стали в массовом порядке стали замечать непонятные знаки в многоквартирных жилых домах, сообщает украинский портал Politeka.

Речь идет о приклеенных к дверям спичках и нарисованных на почтовых ящиках различных символах.

Некоторые из жителей полагают, что кто-то пытается навести на них порчу, другие считают таинственные отметки делом рук наркоманов или детей. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, подозревают, что таким образом воры-домушники отмечают квартиры потенциальных жертв.

По словам стражей порядка, в криминальной среде существует своеобразный набор символов, которые ставят на объектах ограбления. Такими символами преступники могут пометить, что квартира уже "закреплена" за кем-то, или наоборот — обворована.

Тем, кто обнаружил такую метку, советуют обратиться в полицию.