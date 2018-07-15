В КНР конфисковали более 9,8 миллиона незаконных публикаций

ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Власти Китая за первые 6 месяцев 2018 года конфисковали по всей стране более 9,8 миллиона публикаций с запрещённым и непристойным содержанием, сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией.

За этот же период были заблокированы в интернете свыше 24 миллионов публикаций, содержащих порнографический, оскорбляющий, вредоносный, непристойный контент.

Особое внимание власти уделяют борьбе с порнографией, канцелярия за полгода рассмотрела более 5,3 тысячи дел, связанных с незаконными и порнографическими публикациями, 88 из которых — совместно с министерством общественной безопасности.

Подчёркивается, что власти намерены усилить работу по борьбе с пиратством, фейковыми новостями, непристойной информацией как в интернете, так и на физических носителях.