Глава правительства Йемена прибыл в Эр-Рияд

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава йеменского правительства Ахмад Убейд бен Дугр прибыл в субботу в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы обсудить установление мира в стране и ситуацию вокруг порта Ходейда, сообщает йеменское агентство САБА со ссылкой на заявление самого бен Дугра.

Агентство САБА ранее сообщало, что специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс и его делегация встретились с президентом страны Абд Раббу Мансуром Хади во временной столице Адене на юге Йемена.

"Для меня большая честь быть назначенным президентом Абд Раббу Мансуром Хади для наблюдения за обсуждением идей, связанных с мирным процессом в целом и Ходейдой в частности, которые были представлены посланником ООН Мартином Гриффитсом во время его визита во временную столицу Аден и его встречи с Его Превосходительством президентом республики", — заявил бен Дугр.

Как сообщает агентство, премьер-министр приехал в Эр-Рияд с официальным визитом, чтобы встретиться с послами арабских и других стран.

Он добавил, что вывод войск повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы), сдача оружия, возвращение законности — это лучший путь к справедливому и всеобъемлющему миру в Йемене.

Гриффитс в конце июня заявил о своих планах начать переговоры конфликтующих сторон в течение нескольких недель. Он ранее уже провел встречи с президентом Йемена и представителем движения повстанцев-хуситов "Ансар Алла" Мухаммедом Абдесаламом. Обе стороны подтвердили ему, что они настроены вернуться за стол переговоров.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.