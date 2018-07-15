И прочее: царские генералы вас обманывают, сами у вас за спиной водку дуют и водят табуны девок», — рассказывает кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Асташов.

Но даже такого в царской армии побаивались — за распространение вражеских листовок полагался расстрел.

«Командование предположило, что германская агитация сделала свое дело, когда после поражений 1915-го участились случаи сдачи в плен. Но, на мой взгляд, сдавались скорее по психологическим причинам, вызванным военной обстановкой», — полагает Асташов.