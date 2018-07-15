Как создавалась британская пропагандистская машинаКак США вели пропаганду в Первую мировую
«Русского солдата считали за дурака»
Как работала немецкая пропаганда
Филипп Прокудин

Первую мировую войну на пропагандистском фронте Германия тоже проиграла. Солдаты союзных армий откровенно смеялись над агитпропом немецкого Генштаба. Вместо четких и понятных лозунгов рейх пытался навязать противникам чуть ли не философские дискуссии. РИА Новости рассказывает, на каких ошибках учился Третий рейх.

«Водку дуют и водят девок»

Страх и ужас повсюду: на Западном фронте британцы пьют кровь немецких солдат, а на Восточном «земля пропитана страданиями женщин и детей, убитых русскими ордами». Такими сюжетами немецкая пресса потчевала публику с самого начала войны. Уже в сентябре 1914-го газеты раструбили о том, что в госпитале в Аахене якобы набралась целая палата немецких солдат, которым в Бельгии выкололи глаза. А в Берлине кто-то уверял, что видел ведро выдранных глазных яблок.

Немецкая пропагандистская открытка времен Первой мировой войны "Русские пограничники".
© Public domain

«В Первую мировую в Германии еще не осознавали роли пропаганды. У них получалось очень нелепо. В особенности по отношению к нам — русского солдата держали за дурака. 

Предлагали: сдавайтесь — дадим семь рублей за винтовку, приходите к нам в окопы чай пить — пленным у нас хорошо живется. 

И прочее: царские генералы вас обманывают, сами у вас за спиной водку дуют и водят табуны девок», — рассказывает кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Асташов.

Но даже такого в царской армии побаивались — за распространение вражеских листовок полагался расстрел.

«Командование предположило, что германская агитация сделала свое дело, когда после поражений 1915-го участились случаи сдачи в плен. Но, на мой взгляд, сдавались скорее по психологическим причинам, вызванным военной обстановкой», — полагает Асташов.

Русские солдаты в окопах не поверили немецким сообщениям о том, что в Петрограде произошла революция. «Германцы столько раз вбрасывали, говоря современным языком, фейки о каких-то склоках в верхах, восстаниях в тылу, что в марте 1917-го над ними просто смеялись. Только получив новые приказы, поняли, что на этот раз немцы говорили правду», — добавляет историк.

Несмешной юмор

«Германская и австрийская военная пропаганда в юмористических листках все время пыталась представлять противника в смешном виде», — критиковал коллег ответственный за пропаганду начальник германской военной разведки полковник Вальтер Николаи.

Но при первой же встрече с реальным противником солдат получал о нем совершенно иное представление.

«Это приносило громадный вред. Солдат чувствовал себя обманутым, он уже не верил прессе и во всем остальном», — делал вывод военный разведчик.

Русские артиллеристы заряжают пушку во время боя с германскими войсками в Первую мировую войну.
© РИА Новости / Николай Пашин
Перейти в фотобанк

Немецкая философия — одно из важнейших достижений человечества. Но склонность к философии — совсем не то, что требуется пропагандистам. Вместо того чтобы «бомбить» противника яркими лозунгами, германские военные предлагали порассуждать о причинах мировой бойни.

«Огромной принципиальной ошибкой было ставить вопрос о виновниках войны так, что виновата-де не одна Германия, но и другие страны.

Нет, мы должны были неустанно пропагандировать ту мысль, что вина лежит всецело и исключительно только на противниках», — сокрушался уже после войны Николаи.

«Немцы как будто с университетской кафедры вещали: война — это ужасное бедствие, в котором виноваты все.

Немецкая политическая философия в лице, скажем, Зомбарта или Шпенглера представляла Великую войну как схватку идеи культуры с идеей наживы.

И германские Gelehrter’ы (ученые) аргументированно отстаивали свою позицию. Но эта «философия» не доходила до бессознательного, не доходила ни до воюющей армии, ни до голодающего в тылу народа», — объясняет публицист Владимир Можегов.

Сражения на внутреннем фронте

Пропагандистский термин Heimatfront —«внутренний, домашний фронт» — в Германии имел не только агитационное значение. Рейх сильно зависел от импорта продовольствия, и во время войны случались перебои с продуктами.

Очередь за хлебом в Германии во время Первой мировой войны.
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Warteschlangen vor einer Brotausgabe, Ort und Datum unbekannt

Уже в 1915-м хлеб отпускали по карточкам. Затем — масло, яйца, заменитель кофе, чай, сахар. Разгневанные горожане били витрины магазинов. И это было лишь начало.

Зиму 1916-1917 годов немцы назвали брюквенной — других овощей не было.

Рацион снизился до тысячи калорий в сутки. В день взрослому полагалось 270 граммов хлеба, 35 граммов мяса с костями, 25 граммов сахара, четвертинка яйца. От недоедания и его последствий в годы Первой мировой погибли около 700 тысяч немцев.

Практически все мужчины страны были мобилизованы.

Женщины заменили мужей, отцов и братьев на производстве и в сельском хозяйстве. Немецкая пропаганда обращалась и к бойцам «домашнего фронта» — женщинам и детям. Агитационные листки призывали малышей собирать ценное сырье, например крапиву, которая шла на пряжу.

 «Собирайте плодовые косточки! Пусть дети отнесут их в школу или на ближайший пункт приема», — обращались листовки к родителям.

Несмотря на катастрофу с продовольствием внутри страны, население и армия империи продолжали верить в победу. Солдат на фронте мотивировали сражаться, показывая стойкость их близких в тылу.

 

Немецкая пропагандистская открытка времен Первой мировой войны.
© Public domain

Женщина на плакате вкладывала в руки солдату гранату. «Она — на внутреннем фронте», — объясняла надпись. И даже борцы за женские права поддерживали это: то, что прекрасный пол заменил мужчин на заводах в тылу, преподносилось как достижение.

«В Германии патриотически настроены были и социал-демократы, депутаты рейхстага. Они твердо встали на сторону своего правительства, а не интернационального пролетариата», — отмечает Асташов. Лишь ярая социал-демократка Клара Цеткин занимала активную антивоенную позицию.

Учились на ошибках

Вера немцев в победу сыграла с ними злую шутку. Да, возникали проблемы с продовольствием и массовые волнения, но обстановка на фронтах складывалась для Германии не так уж плохо. Из войны выбыла Российская империя, рейх получил возможность перебросить силы на Западный фронт.

В 1918-м германская армия воевала на территории других государств. Перемирие, Ноябрьская революция в Германии и подписание унизительного Версальского договора были восприняты крайне болезненно. Отсюда и представления о том, что «непобежденной Германии» в тылу воткнули нож в спину.

Ответственность за поражение возложили на вражескую, в основном британскую агитацию.

«В начале войны казалось, что пропаганда эта просто безумна по своей наглости, затем она лишь производила несколько неприятное впечатление, и в конце концов все ей поверили», — сокрушался Николаи.

Массовые демонстрации перед зданием Рейхстага против подписания Версальского мирного договора.
© Public domain

Разразившаяся в Германии революция почти все свои лозунги позаимствовала у военной пропаганды противников. Третий рейх, учившийся на ошибках Второго, огромное внимание уделял именно воздействию на массы. 

Печальные результаты этих усилий известны всем.

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена