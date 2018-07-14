Житель Карабаха нашел ПТРК "Фагот" и сдал его в полицию

ЕРЕВАН, 14 июл — РИА Новости. Житель непризнанной Нагорно-Карабахской республики добровольно сдал в полицию Карабаха переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Фагот", сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу. "Двадцатипятилетний житель села Шош Аскеранского района добровольно сдал в полицию противотанковый ракетный комплекс "Фагот" без заводских номеров", — говорится в сообщении. Мужчина заявил, что нашел ПТРК в поселке Мехакаван Гадрутского района, проинформировали в ведомстве. Обстоятельства выясняются.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.