В Ташкенте в результате утечки хлора погиб человек

ТАШКЕНТ, 14 июл — РИА Новости. Один человек погиб, еще восемнадцать пострадали в результате утечки хлора в субботу на одном из предприятий в Ташкенте, сообщает МЧС республики.
"В результате один человек погиб и 18 человек с признаками отравления парами хлора госпитализированы в лечебные учреждения Центра экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении МЧС в канале Telegram.
По данным министерства, после проведения соответствующих медицинских процедур в 10.30 (8.30 мск) в связи улучшением состояния здоровья 13 пострадавших были отпущены домой.
"По данному факту ведутся доследственные мероприятия", — добавили в МЧС.
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