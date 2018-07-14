Около Батуми в ДТП погибли новорожденные близнецы

ТБИЛИСИ, 14 июл – РИА Новости. ДТП произошло на объездной дороге Батуми – Чакви в Грузии, мужчина и два новорожденных малыша скончались, две женщины пострадали, сообщает Первый грузинский телеканал.

По данным телеканала, "новорожденные близнецы погибли до того, как были доставлены в больницу".

Авария произошла в субботу, МВД возбудило уголовное дело по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло за собой смерть человека).

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