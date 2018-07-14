В Закарпатской области пьяный глава администрации сбил двух женщин

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Пьяный глава районной администрации города Перечин Закарпатской области сбил на автомобиле двух женщин, одной из них выжить не удалось, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, ДТП произошла в пятницу вечером. Пострадавших женщин госпитализировали, одна из них от полученных травм умерла в больнице.
"Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения", — добавили правоохранители.
Полиция завела уголовное дело "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", водителя задержали.
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