При израильских бомбардировках по сектору Газа ранены 12 палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (297)

ГАЗА, 14 июл — РИА Новости. По меньшей мере 12 палестинцев получили ранения в результате израильских бомбардировок по сектору Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Израильтяне атаковали десятки целей на территории анклава, добиваясь от местных боевиков прекращения ракетных обстрелов, пограничных беспорядков и запусков через границу воздушных шаров с горючими веществами.

"В больницы поступили 12 раненых, в том числе двое детей, которые находятся в тяжелом состоянии", — сказал аль-Кидра.

Израильская армия говорит, что наносит удары исключительно по военным целям и призывает гражданское население держаться в стороне от подобных объектов.

Палестинские боевики в свою очередь ведут обстрел юга Израиля, выпустив с ночи порядка 60 ракет и мин, часть из которых перехватили установки ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.