Карпаччо из оленины и жареный судак: что предложат Трампу в "Избе рыбака"

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — РИА Новости. Отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa в Хельсинки готовится к приезду Дональда Трампа, в ресторане президента США ждут закуски за 13-14 евро и основные блюда за 25-30 евро, передаёт корреспондент РИА Новости.

Hilton Helsinki Kalastajatorppa находится на окраине Хельсинки в спокойном респектабельном районе, где находятся дома состоятельных граждан и резиденции иностранных послов. Кроме того, здесь находится парк с соснами и красивый пляж.

Отель известен также своим рестораном Meritorrpa, из окон с которого открывается живописный вид на Балтику.

В качестве закусок Meritorrpa предлагает, например, карпаччо из оленины (14,9 евро), сига слабого посола (14,2€) или креветок под лимонным майонезом (13,8€).

В качестве основного блюда можно взять, например, жареного судака с картофелем по-сконски (то есть тушеного в сливках) за 29,5 евро. Или голень ягнёнка, "тушившуюся всю ночь", с пюре из лапландского картофеля — за 27,5 евро. Также в меню есть говядина, паста, лосось.

На десерт ресторан предлагает пирожное финансье с кардамоном (12,9 евро) или, например, ассорти финских сыров (12 евро).

В ресторане есть обширная винная карта. Трампа как патриота США может заинтересовать калифорнийское вино Ironstone, тем более что вино из Штатов тут всего одно. Оно стоит 53 евро за бутылку.

Впрочем, возможно, для Трампа будет приготовлено какое-то эксклюзивное предложение как по вину, так и по меню.

Сейчас у отеля дежурят журналисты, они снимают грузовые машины, привозящие в Hilton какие-то ящики, хотя никаких признаков их принадлежности Трампу или США нет.

В лобби отеля находится большое количество полицейских и людей в штатском, они смотрят по телевизору полуфинальный матч чемпионата мира по футболу Бельгия — Англия, который проходит в Санкт-Петербурге.

Согласно расценкам, ночь с субботы на воскресенье в отеле можно провести всего за 135 евро. А вот на воскресенье и понедельник, когда в отеле должен жить Дональд Трамп, взять номер уже нельзя: ближайшие доступные номера появляются только во вторник, на следующий день после саммита.

Переговоры Дональда Трамп и Владимира Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Вашингтон и Москва обозначили весьма широкий круг вопросов, которые будут обсуждаться, что неудивительно, ведь это будет первая полноформатная двусторонняя встреча лидеров двух стран. До этого им удавалось встретиться лишь на полях других мероприятий: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.