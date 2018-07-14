В Хельсинки журналисты и полиция дежурят около отеля, где остановится Трамп

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — РИА Новости. Несколько съёмочных групп и фотографы дежурят у отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa в Хельсинки, где, по сообщению Белого дома, остановится президент США Дональд Трамп в ходе визита на саммит с президентом РФ, передает корреспондент РИА Новости.

В лобби отеля находится большое количество полицейских и людей в штатском, они смотрят по телевизору полуфинальный матч чемпионата мира по футболу Бельгия — Англия, который проходит в Санкт-Петербурге.

Обстановка спокойная, в отель может зайти любой желающий, никакого досмотра нет. Вокруг отеля находится парк, где также спокойно гуляют местные жители.

Согласно расценкам, ночь с субботы на воскресенье в отеле можно провести всего за 135 евро. А вот на воскресенье и понедельник, когда в отеле должен жить Дональд Трамп, взять номер уже нельзя: ближайшие доступные номера появляются только во вторник, на следующий день после саммита.

Гостиница находится на окраине Хельсинки в спокойном респектабельном районе, где расположены дома состоятельных граждан и резиденции иностранных послов. Кроме того, здесь находится парк с соснами и красивый пляж.

Переговоры Дональда Трамп и Владимира Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Вашингтон и Москва обозначили весьма широкий круг вопросов, которые будут обсуждаться, что неудивительно, ведь это будет первая полноформатная двусторонняя встреча лидеров двух стран. До этого им удавалось встретиться лишь на полях других мероприятий: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.